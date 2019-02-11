Обслуживание карты Тип карты Visa Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay Cash Back до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель) Бонусы другое начисление бонусов за покупки по карте (от 100 руб.), которыми в дальнейшем через интернет-банк можно компенсировать (в течение 90 дней) полную стоимость покупок, произведенных ранее по курсу 1 балл = 1 руб.: 5% за покупки в категориях "Цветы", "Подарки и сувениры", "Косметика и парфюмерия" (до 31.03.2019);

1% за прочие покупки;

макс. 3 000 бонусов в месяц, макс. сумма для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия баллов - 2 года Начисление процентов на остаток средств на счете 7% годовых на остаток 10 000-499 999,99 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; 2% годовых на остаток от 500 000 руб. или при сумме покупок менее 5 000 руб. в месяц от 2% до 7% Выпуск и обслуживание 150 - 1 239 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. 150 руб. за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий в расчетном месяце: неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;

поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин.100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб - 90 руб.;

2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

выпуск дополнительной карты для детей 6-14 лет - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

начисление процентов на остаток по высокой ставке;

бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах Минусы наличие комиссии за снятие в кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 14:58 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 42 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.