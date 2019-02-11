Восточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта номер один (моментальная)
Visa Classic «Карта номер один» — Восточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 1 239 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
Cash Back
- до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
- другое
начисление бонусов за покупки по карте (от 100 руб.), которыми в дальнейшем через интернет-банк можно компенсировать (в течение 90 дней) полную стоимость покупок, произведенных ранее по курсу 1 балл = 1 руб.:
- 5% за покупки в категориях "Цветы", "Подарки и сувениры", "Косметика и парфюмерия" (до 31.03.2019);
- 1% за прочие покупки;
- макс. 3 000 бонусов в месяц, макс. сумма для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 7%
7% годовых на остаток 10 000-499 999,99 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; 2% годовых на остаток от 500 000 руб. или при сумме покупок менее 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
150 - 1 239 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
150 руб. за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий в расчетном месяце:
- неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;
- поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин.100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб - 90 руб.;
- 2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- выпуск дополнительной карты для детей 6-14 лет - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток по высокой ставке;
- бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах
Минусы
- наличие комиссии за снятие в кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:58
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта номер один (моментальная)» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание