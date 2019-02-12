Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 долл. 0,4% Начисление процентов на остаток средств на счете на первоначальный взнос от 100 евро 0,05% Выпуск и обслуживание 1 000 - 1 500 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) 500 руб. - за индивидуальный дизайн Выпуск и обслуживание 18 - 26 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) 500 руб. (эквивалент) - за индивидуальный дизайн Выпуск и обслуживание 15 - 22 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 или 3 года) 500 руб. (эквивалент) - за индивидуальный дизайн Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,5 долл.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3,5 долл.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, ВТБ 24 и Совкомбанка, ВТБ Банк Москвы Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

срок действия карты - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы индивидуальный дизайн;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

бесплатное снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года, с бесконтактным интерфейсом – 3 года Дата актуализации 12.02.2019 15:39 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.