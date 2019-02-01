Гастроном
- стоимость обслуживания от 79 до 990 ₽
- cash back 2%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 2 до 18 $
- cash back 2%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 2 до 18 €
- cash back 2%
- начисление процентов на остаток
- Visa Unembossed
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
- начисляется за покупки в категории «Продукты питания, алкомаркеты и супермаркеты» (макс. - 2 000 руб. в месяц)
картсчета в рублях, долларах США, евро
со 2-го года: 0-948 руб.; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 990 руб. или 79 руб. в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 30 000 руб. ежемесячная плата не взимается
со 2-го года: 0-18 долл.; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 990 руб. (эквивалент) или 1,5 долл. в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 30 000 руб. (эквивалент) ежемесячная плата не взимается
со 2-го года: 0-18 евро; по выбору клиента за обслуживание единовременно за весь срок действия карты (2 года) взимается 990 руб. (эквивалент) или 1,5 евро в месяц, при совершении покупок на сумму не менее 30 000 руб. (эквивалент) ежемесячная плата не взимается
0%
0%
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
0%
0%
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
0%
0%
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
- СМС-информирование - 49 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
- карта участвует в акции "Счастливый день" по начислению кэш бэк в определенные дни месяца, категория возврата определяется банком случайным образом ( С 13 января по 29 марта 2019 г.)
- не требуется
- не требуется
- начисление процентов на остаток средств на карте;
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания карты
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00