Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип технология MirAccept Начисление процентов на остаток средств на счете процентная ставка 0,25% годовых при хранении средств менее 30 дней, от 31 до 90 дней - 3% годовых, от 91 до 180 дней - 3,5% годовых, от 181 до 270 дней - 4% годовых, от 271 до 400 дней - 4,5% годовых, свыше 400 дней - 5% годовых от 0,25% до 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 4 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - более 4 000 руб. в месяц

0% - в банкоматах банка Русь Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Русь Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкомате банка Русь - бесплатно;

конвертация - без комиссии Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие до 4 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах (свыше 4 000 руб. в месяц) / ПВН сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 15:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.