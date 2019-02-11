Кузнецкий, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Карта привилегий
Мир Премиальная — Кузнецкийеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 188 ₽
- cash back 2%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Gold
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
2%
- от суммы покупок; ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и обслуживание
1 188 ₽
(99 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возраст клиента - от 14 лет
Дата актуализации
11.02.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
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8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67