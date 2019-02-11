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на выбор Mastercard Gold

Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 2% от суммы покупок; ограничений по сумме возврата нет Начисление процентов на остаток средств на счете 6% Выпуск и обслуживание 1 188 ₽ (99 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных - 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

возраст клиента - от 14 лет Дата актуализации 11.02.2019 11:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.