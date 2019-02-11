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Кузнецкий, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Карта привилегий

Мир Премиальная — Кузнецкий
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 188 ₽
  • cash back 2%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная — Кузнецкий
  • MasterCard Gold «Карта привилегий» — Кузнецкий
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
2%
  • от суммы покупок; ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и обслуживание
1 188 ₽

(99 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возраст клиента - от 14 лет
Дата актуализации
11.02.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий» в 13 городах России
4 025
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67