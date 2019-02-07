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Дебетовая Electron

Visa Electron — Томскпромстройбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-года 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 1% - в банкоматах Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 1% - в ПВН Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неразрешенный овердрафт - 146% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты на 1-й год;
  • невысокая стоимость обслуживания карты со 2-года;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
07.02.2019 15:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 6 городах России
1 793
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31