Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron

Mastercard Maestro Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 150 ₽ Выпуск и обслуживание 3 $ Выпуск и обслуживание 3 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 150 руб. - за рубежом

0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

0,35% - в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ

1,5%, мин. 4 долл. - за рубежом

0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

0,35% - в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро - на территории РФ

1,5%, мин. 4 евро - за рубежом

0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 евро

0,35% - в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах группы ВТБ - бесплатно, стороннего банка - 20 руб./ 0,3 долл. / 0,3 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и долларах;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков ВТБ;

невысокая плата за СМС-информирование Дата актуализации 13.02.2019 12:42 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.