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Северный Народный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Electron

Mastercard Cirrus/Maestro — Северный Народный Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • Mastercard Cirrus/Maestro — Северный Народный Банк
  • Visa Electron — Северный Народный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Electron
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 150 руб. - за рубежом
  • 0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб.
  • 0,35% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах группы ВТБ - бесплатно, стороннего банка - 20 руб./ 0,3 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и долларах;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков ВТБ;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
13.02.2019 12:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 5 городах России
1 682
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64