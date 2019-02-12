Дебетовая
- стоимость обслуживания от 0 до 2 400 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 60 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 60 €
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
600 руб. на 1 год / 0/1 200 руб. на 2 года / 1 800 руб. на 3 года / 2 400 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты Mastercard Standard не взимается
15 долл. на 1 год / 0/30 долл. на 2 года / 45 долл. на 3 года / 60 долл. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты Mastercard Standard не взимается
15 евро на 1 год / 0/30 евро на 2 года / 45 евро на 3 года / 60 евро на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты Mastercard Standard не взимается
0%
0%
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
0%
0%
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
0%
0%
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
- предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
- расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.;
- не требуется
- не требуется
- бесплатное обслуживание карты Mastercard (срок действия -2 года) в рамках акции до 31.03.2018;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- взимание платы за несколько лет вперед
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
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(8652) 30-60-30