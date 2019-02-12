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Ставропольпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Ставропольпромстройбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 400 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Standard — Ставропольпромстройбанк
  • Visa Classic — Ставропольпромстройбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
0 - 2 400 ₽

600 руб. на 1 год / 0/1 200 руб. на 2 года / 1 800 руб. на 3 года / 2 400 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты Mastercard Standard не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
  • 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
  • 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 300 руб.
  • 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
  • расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты Mastercard (срок действия -2 года) в рамках акции до 31.03.2018;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет
Дата актуализации
12.02.2019 09:35
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 18 городах России
2 494
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Сайт
www.psbst.ru
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Телефоны
(8652) 30-60-30