0 - 2 400 ₽

600 руб. на 1 год / 0/1 200 руб. на 2 года / 1 800 руб. на 3 года / 2 400 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты Mastercard Standard не взимается