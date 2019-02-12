Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Выпуск и обслуживание 1 000 - 4 000 ₽ 1 000 руб. на 1 год / 2 000 руб. на 2 года / 3 000 руб. на 3 года / 4 000 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 40 - 160 $ 40 долл. на 1 год / 80 долл. на 2 года / 120 долл. на 3 года / 160 долл. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 40 - 160 € 40 евро на 1 год / 80 евро на 2 года / 120 евро на 3 года / 160 евро на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных: 10 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц Дополнительная информация предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";

расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие" Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет Дата актуализации 12.02.2019 09:35 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.