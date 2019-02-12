Ставропольпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Ставропольпромстройбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 000 до 4 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 40 до 160 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 40 до 160 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
1 000 - 4 000 ₽
1 000 руб. на 1 год / 2 000 руб. на 2 года / 3 000 руб. на 3 года / 4 000 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
40 - 160 $
40 долл. на 1 год / 80 долл. на 2 года / 120 долл. на 3 года / 160 долл. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
40 - 160 €
40 евро на 1 год / 80 евро на 2 года / 120 евро на 3 года / 160 евро на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
- расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет
Дата актуализации
12.02.2019 09:35
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 18 городах России
2 662Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30