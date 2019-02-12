0 - 1 200 ₽

300 руб. на 1 год / 0 руб. на 2 года / 900 руб. на 3 года / 1 200 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия; в рамках акции с 26.11.2018 по 31.03.2019 плата за выпуск карты на 2 года не взимается