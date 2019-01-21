Акцепт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Visa Gold — Акцепт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 38 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 33 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
- 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на совершение покупок по карте на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов
- программа действует для рублевых карт
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0% до 5%
3% годовых - от 30 000 до 60 000 руб.; 4% годовых - от 60 000 руб.; 5% - свыше 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке до 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Выпуск и обслуживание
38 $
2 500 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Выпуск и обслуживание
33 €
2 500 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в неделю
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 долл. в неделю
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 евро в неделю
Дополнительная информация
- карты выпускаются с подключенным пакетом "Тройная выгода";
- конвертация - по курсу банка+1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы (для рублевых карт);
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете (для рублевых карт)
Дата актуализации
21.01.2019 15:35
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 9 городах России
7 598Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба