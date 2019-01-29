БКС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Директ
Visa Classic — БКС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- другое
начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе БКС Бонус; бонусами в дальнейшем можно компенсировать совершенные покупки; 1 бонус=1 рубль; начисление:
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 7 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 7 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета "Директ"
Дата актуализации
29.01.2019 11:14
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Директ» в 41 городе России
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 500-58-598 800 500-58-80