Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 50 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия - 3 месяца;

карта выпускается на любую сумму в диапазоне от 1 000 до 100 000 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта используется исключительно для оплаты товаров/услуг в сети интернет Дата актуализации 08.02.2019 12:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.