Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Золотая Корона Технологические особенности чип возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay Cash Back 0,5% от каждой покупки на сумму от 1 000 руб. / 30 долл. / 25 евро;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. / 70 долл. / 50 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб., 3,5% годовых - свыше 10 000 руб., 4% годовых - свыше 50 000 руб., 5% годовых - свыше 100 000 руб. от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 500 ₽ Выпуск и обслуживание 20 $ Выпуск и обслуживание 15 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 29 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 29 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 699 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 700 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 699 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 700 долл. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 10 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 499 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 500 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 499 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 500 евро Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 8 евро Дополнительная информация СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

отсутствие комиссии за снятие до 29 999 руб. / 699 долл. / 499 евро в банкоматах и кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Дата актуализации 01.02.2019 15:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.