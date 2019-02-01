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Венец, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Стандартная

Mastercard Standard — Венец
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • cash back 0,5%
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard — Венец
  • Золотая Корона — Венец
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Standard
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay
Cash Back
0,5%
  • от каждой покупки на сумму от 1 000 руб. / 30 долл. / 25 евро;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. / 70 долл. / 50 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
3% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб., 3,5% годовых - свыше 10 000 руб., 4% годовых - свыше 50 000 руб., 5% годовых - свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 29 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 29 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб.

Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие до 29 999 руб. / 699 долл. / 499 евро в банкоматах и кассах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная» в 7 городах России
3 419
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84