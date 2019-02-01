Венец, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Пенсионная Electron / Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro — Венецеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 6 000 руб. в месяц, 1% - свыше 6 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 6 000 руб. в месяц, 1% - свыше 6 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;
- неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта - 73% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие до 6 000 руб. в банкоматах и кассах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 6 000 руб. в банкоматах и кассах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- требуется перевод пенсии в банк;
- карта оформляется в случае достижения пенсионного возраста либо до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев; при предъявлении документа, подтверждающего получение пенсии (пенсионного удостоверения, ветеранского удостоверения, справки из Пенсионного фонда Российской Федерации, документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему Российской Федерации), если возраст физического лица не достиг пенсионного
Дата актуализации
01.02.2019 15:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Electron / Maestro» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84