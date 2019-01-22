Байкалкредобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 664 до 1 196 ₽
- стоимость обслуживания от 10 до 18 $
- стоимость обслуживания от 9 до 16 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
664 - 1 196 ₽
плата взимается в рублях по курсу ЦБ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год - 10 долл.; 2 года - 18 долл.)
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск
Выпуск и обслуживание
10 - 18 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 или 2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск
Выпуск и обслуживание
9 - 16 €
плата взимается в рублях по курсу ЦБ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год - 10 долл.; 2 года- 18 долл.)
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,7% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,25%, мин. 5 долл. (эквивалент)
- 0,7% - в ПВН банка Уралсиб
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,7% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,25%, мин. 5 долл.
- 0,7% - в ПВН банка Уралсиб
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,7% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,25%, мин. 5 долл. (эквивалент)
- 0,7% - в ПВН банка Уралсиб
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
- штраф за превышение платежного лимита - 182,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- существенный размер штрафа за превышение платежного лимита
Дата актуализации
22.01.2019 17:43
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
- Адрес
- 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3952) 24-16-20