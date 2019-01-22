Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 664 - 1 196 ₽ плата взимается в рублях по курсу ЦБ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год - 10 долл.; 2 года - 18 долл.) Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск Выпуск и обслуживание 10 - 18 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 или 2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск Выпуск и обслуживание 9 - 16 € плата взимается в рублях по курсу ЦБ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год - 10 долл.; 2 года- 18 долл.) Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,7% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,25%, мин. 5 долл. (эквивалент)

0,7% - в ПВН банка Уралсиб Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,7% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,25%, мин. 5 долл.

0,7% - в ПВН банка Уралсиб Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,7% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,25%, мин. 5 долл. (эквивалент)

0,7% - в ПВН банка Уралсиб Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;

штраф за превышение платежного лимита - 182,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб Минусы существенный размер штрафа за превышение платежного лимита Дата актуализации 22.01.2019 17:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.