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Байкалкредобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 797 до 1 328 ₽
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
797 - 1 328 ₽

плата взимается в рублях по курсу ЦБ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год - 12 долл.; 2 года - 20 долл.)

Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,7% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,25%, мин. 5 долл. (эквивалент)
  • 0,7% - в ПВН банка Уралсиб
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
  • штраф за превышение платежного лимита - 182,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
  • существенный размер штрафа за превышение платежного лимита
Дата актуализации
22.01.2019 17:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
2 589
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3952) 24-16-20