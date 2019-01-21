КС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — КС Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 40 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
10 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
40 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. или эквивалент;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и долларах;
- пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст - от 14 лет
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в евро;
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации
21.01.2019 21:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 21 городе России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
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