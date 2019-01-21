Обслуживание карты Тип карты

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чип Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 80 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 60 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных по счету карты - 100 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. или эквивалент;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и евро;

пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

возраст - от 14 лет Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года Дата актуализации 21.01.2019 21:51 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.