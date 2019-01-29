Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и обслуживание 600 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,3%+1,5 евро Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 6 000 долл. в сутки Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах банков-партнеров - 15 руб., в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

проценты за пользование денежными средствами, превышающими остаток на банковском счете свыше 10 дней - 50% годовых;

СМС - информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года Дата актуализации 29.01.2019 15:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.