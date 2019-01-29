Межрегиональный промышленно-строительный банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
600 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,3%+1,5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 6 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах банков-партнеров - 15 руб., в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- проценты за пользование денежными средствами, превышающими остаток на банковском счете свыше 10 дней - 50% годовых;
- СМС - информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации
29.01.2019 15:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79