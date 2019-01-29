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Межрегиональный промышленно-строительный банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Mastercard Gold — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,3% + 1,5 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах банков-партнеров - 15 руб., в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • проценты за пользование денежными средствами, превышающими остаток на банковском счете свыше 10 дней - 50% годовых;
  • СМС - информирование - 15 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации
29.01.2019 15:05
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 9 городах России
3 344
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79