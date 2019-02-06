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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Нокссбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1% в валюте
Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 80 руб. / 3 долл. / 3 евро в месяц;
  • конвертация - по курсу банка+2%;
  • штраф за несанкционированный овердрафт по счету - 36% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банка (для карт в долларах и евро)
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • высокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 16:26
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
2 171
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 200-99-97
(8442) 23-56-22
(8442) 24-30-04