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Стройлесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Стройлесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Первоначальный взнос: 3 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 1% - в банкоматах Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 250 руб.
  • 1% - в ПВН Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. / 2 долл. / 2евро в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;
  • плата за пользование денежными средствами в случаи возникновения несанкционированной задолженности по счету - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в устройствах Запсибкомбанка
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед;
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • требуется первоначальный взнос;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:49
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
1 582
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(3452) 56-60-26