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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Стройлесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 800 ₽
- стоимость обслуживания 190 $
- стоимость обслуживания 110 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
4 800 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
190 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 350 долл.
Выпуск и обслуживание
110 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 250 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 1% - в банкоматах Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 1% - в ПВН Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 1% - в банкоматах Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 9 долл.
- 1% - в ПВН Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 1% - в банкоматах Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 6 евро
- 1% - в ПВН Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. / 2 долл. / 2евро в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;
- плата за пользование денежными средствами в случаи возникновения несанкционированной задолженности по счету - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в устройствах Запсибкомбанка
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед;
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;
- требуется первоначальный взнос;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:49
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
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