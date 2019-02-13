Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 200 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: 450 руб. Выпуск и обслуживание 8 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: 20 долл. Выпуск и обслуживание 5 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: 15 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

1% - в банкоматах Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 250 руб.

1% - в ПВН Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

1% - в банкоматах Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 9 долл.

1% - в ПВН Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

1% - в банкоматах Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 евро

1% - в ПВН Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 евро в день Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. / 2 долл. / 2евро в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;

плата за пользование денежными средствами в случаи возникновения несанкционированной задолженности по счету - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и евро;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в устройствах Запсибкомбанка Минусы взимание платы за несколько лет вперед;

требуется первоначальный взнос;

наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 13.02.2019 14:49 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.