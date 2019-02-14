Дебетовая Gold
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- cash back 10%
- стоимость обслуживания 38 $
- cash back 10%
- стоимость обслуживания 33 €
- cash back 10%
- Mastercard Gold
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
2 500 руб. (эквивалент)
2 500 руб. (эквивалент)
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
- 1,5% + 0,15 евро (эквивалент) - до 300 000 руб. в месяц; 2% + 0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб.
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
- 1,5% + 0,15 евро (эквивалент) - до 300 000 руб. в месяц, 2%+0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц, 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
- 1,5% + 0,15 евро - до 300 000 руб. в месяц, 2%+0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,8% + 4 евро - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц, 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;
- предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 89 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос
- не требуется
- не требуется
- карта с технологией PayPass
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт