Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 10% 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г. Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Выпуск и обслуживание 38 $ 2 500 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 33 € 2 500 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% + 0,15 евро (эквивалент) - до 300 000 руб. в месяц; 2% + 0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% + 0,15 евро (эквивалент) - до 300 000 руб. в месяц, 2%+0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц, 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 долл. в сутки, 30 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% + 0,15 евро - до 300 000 руб. в месяц, 2%+0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,8% + 4 евро - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц, 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 4 000 евро в сутки, 25 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;

предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 89 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы карта с технологией PayPass Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц Дата актуализации 14.02.2019 10:28 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.