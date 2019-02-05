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Русский Стандарт, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Travel Card

American Express Card «Travel card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • неименная
Мультивалютная карта
Да
Выпуск и обслуживание
300 ₽

взимается единовременно при выпуске комплекта карт

Снятие наличных в банкоматах банка

1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Снятие наличных в ПВН банка

1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. / 5 400 долл. / 4 000 евро в день, до 500 000 руб. / 13 500 долл. / 10 200 евро в месяц
Дополнительная информация
  • лимит карты является пополняемым, но не может превышать 600 000 руб. (эквивалент);
  • пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • активация дублирующей карты - 200 руб. / 3 долл. / 3 евро;
  • скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам American Express Selects и «Клуб скидок»;
  • специальные предложения на авиабилеты, а также оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • страховые программы от American Express
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • мультивалютная карта;
  • страховые программы от American Express
Особые ограничения
  • карта предоставляется резидентам РФ;
  • оформляется в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге
Дата актуализации
05.02.2019 09:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Card» в 85 городах России
77 699
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48