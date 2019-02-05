Русский Стандарт, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Travel Card
American Express Card «Travel card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- American Express
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- неименная
Мультивалютная карта
Да
Выпуск и обслуживание
300 ₽
взимается единовременно при выпуске комплекта карт
Снятие наличных в банкоматах банка
1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Снятие наличных в ПВН банка
1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. / 5 400 долл. / 4 000 евро в день, до 500 000 руб. / 13 500 долл. / 10 200 евро в месяц
Дополнительная информация
- лимит карты является пополняемым, но не может превышать 600 000 руб. (эквивалент);
- пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- активация дублирующей карты - 200 руб. / 3 долл. / 3 евро;
- скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам American Express Selects и «Клуб скидок»;
- специальные предложения на авиабилеты, а также оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;
- страховые программы от American Express
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- мультивалютная карта;
- страховые программы от American Express
Особые ограничения
- карта предоставляется резидентам РФ;
- оформляется в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге
Дата актуализации
05.02.2019 09:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Card» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48