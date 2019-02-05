Обслуживание карты Тип карты American Express Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure неименная Мультивалютная карта Да Выпуск и обслуживание 300 ₽ взимается единовременно при выпуске комплекта карт Снятие наличных в банкоматах банка 1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Снятие наличных в ПВН банка 1,5%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. / 5 400 долл. / 4 000 евро в день, до 500 000 руб. / 13 500 долл. / 10 200 евро в месяц Дополнительная информация лимит карты является пополняемым, но не может превышать 600 000 руб. (эквивалент);

пополнение в сети POS-терминалов и банкоматов банка, на сайте www.rs-express.ru, через системы Мобильного, Телефон- или Интернет-банка - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

активация дублирующей карты - 200 руб. / 3 долл. / 3 евро;

скидки до 30% в магазинах, ресторанах и отелях по всему миру по программам American Express Selects и «Клуб скидок»;

специальные предложения на авиабилеты, а также оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;

страховые программы от American Express Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы мультивалютная карта;

страховые программы от American Express Особые ограничения карта предоставляется резидентам РФ;

оформляется в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге Дата актуализации 05.02.2019 09:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.