Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 7 000 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Выпуск и обслуживание 93 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 23 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 21 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах, СМС-информирование, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;

50% скидка на аренду сейфовой ячейки Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

снятие средств без комиссии в любом банкомате;

бесплатные выпуск карты Priority Pass и полис ВЗР Дата актуализации 01.02.2019 15:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.