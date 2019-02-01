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Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Visa Infinite

Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 15 000 ₽
  • Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
  • Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
15 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах, СМС-информирование, выпуск карты Priority Pass и первые 2 посещения бизнес-залов - бесплатно;
  • 50% скидка на аренду сейфовой ячейки
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • снятие средств без комиссии в любом банкомате;
  • бесплатные выпуск карты Priority Pass и полис ВЗР
Дата актуализации
01.02.2019 15:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Infinite» в 3 городах России
10 150
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)