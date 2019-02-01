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Visa Infinite
Visa Infinite — Интерпрогрессбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 15 000 ₽
- стоимость обслуживания 230 $
- стоимость обслуживания 200 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
15 000 ₽
Выпуск и обслуживание
230 $
Выпуск и обслуживание
200 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 23 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 21 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах, СМС-информирование, выпуск карты Priority Pass и первые 2 посещения бизнес-залов - бесплатно;
- 50% скидка на аренду сейфовой ячейки
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- снятие средств без комиссии в любом банкомате;
- бесплатные выпуск карты Priority Pass и полис ВЗР
Дата актуализации
01.02.2019 15:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Infinite» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
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