Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 0,3% от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 9 $ 600 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 400 000 руб. месяц; 0,7% - от 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 400 000 руб. в месяц; 0,7% - от 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - до 400 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - до 400 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 6 500 долл. в месяц; 0,7% - от 6 500 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 6 500 долл. в месяц; 0,7% - от 6 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл. - до 6 500 долл.; 1,5%, мин. 2 долл. - от 6 500 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 долл. - до 6 500 долл. в месяц; 1,5%, мин. 2 долл. - от 6 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 6 000 евро в месяц; 0,7% - от 6 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 6 000 евро в месяц; 0,7% - от 6 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро - до 6 000 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 6 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро - до 6 000 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 6 000 евро в месяц Дополнительная информация скидки до 10% на товары и услуги от партнеров дисконтной программы "Мой город";

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл. / 1 евро;

неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая комиссия за снятие до 400 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

возраст клиента - от 14 лет Минусы наличие комиссии за снятие свыше 400 000 руб. / 6 500 долл. / 6 000 евро в месяц в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 30.01.2019 12:14 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.