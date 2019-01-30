Дебетовая
- стоимость обслуживания 600 ₽
- cash back 0,3%
- стоимость обслуживания 9 $
- cash back 0,3%
- стоимость обслуживания 8 €
- cash back 0,3%
- Mastercard Standard
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты
600 руб. (эквивалент)
600 руб. (эквивалент)
0% - до 400 000 руб. месяц; 0,7% - от 400 000 руб. в месяц
0% - до 400 000 руб. в месяц; 0,7% - от 400 000 руб. в месяц
1%, мин. 100 руб. - до 400 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 400 000 руб. в месяц
1%, мин. 100 руб. - до 400 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 400 000 руб. в месяц
0% - до 6 500 долл. в месяц; 0,7% - от 6 500 долл. в месяц
0% - до 6 500 долл. в месяц; 0,7% - от 6 500 долл. в месяц
1%, мин. 2 долл. - до 6 500 долл.; 1,5%, мин. 2 долл. - от 6 500 долл. в месяц
1%, мин. 2 долл. - до 6 500 долл. в месяц; 1,5%, мин. 2 долл. - от 6 500 долл. в месяц
0% - до 6 000 евро в месяц; 0,7% - от 6 000 евро в месяц
0% - до 6 000 евро в месяц; 0,7% - от 6 000 евро в месяц
1%, мин. 2 евро - до 6 000 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 6 000 евро в месяц
1%, мин. 2 евро - до 6 000 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 6 000 евро в месяц
- скидки до 10% на товары и услуги от партнеров дисконтной программы "Мой город";
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл. / 1 евро;
- неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- невысокая комиссия за снятие до 400 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст клиента - от 14 лет
- наличие комиссии за снятие свыше 400 000 руб. / 6 500 долл. / 6 000 евро в месяц в банкоматах / ПВН банка
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Рязань
- Телефоны
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8 800 100-64-44 — единая справочная служба