программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе по карте Mastercard Standard - 300 руб. (или эквивалент), по Visa Classic - бесплатно; начисление бонусов:

по карте Mastercard Standard - 0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб. / 3 долл. / 2,5 евро; максимальное количество - 3 000 бонусов в год;

по карте Visa Classic - 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов