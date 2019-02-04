Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 700 до 1 140 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 12 до 23 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 12 до 22 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе по карте Mastercard Standard - 300 руб. (или эквивалент), по Visa Classic - бесплатно; начисление бонусов:
- по карте Mastercard Standard - 0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб. / 3 долл. / 2,5 евро; максимальное количество - 3 000 бонусов в год;
- по карте Visa Classic - 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов
Выпуск и обслуживание
700 - 1 140 ₽
со 2-го года: 700 руб. / 840 руб.
- по выбору клиента плата взимается раз в год 700 руб. или ежемесячно по 70 руб.;
- комиссия за участие в бонусной программе - 300 руб. по карте Mastercard
Выпуск и обслуживание
12 - 23 $
со 2-го года: 12 долл./18 долл.
- по выбору клиента плата взимается 12 долл. раз в год или ежемесячно по 1,5 долл.;
- комиссия за участие в бонусной программе - 300 руб. (эквивалент) по карте Mastercard
Выпуск и обслуживание
12 - 22 €
со 2-го года: 12 евро / 18 евро
- по выбору клиента плата взимается раз в год 12 евро или ежемесячно по 1,5 евро;
- комиссия за участие в бонусной программе - 300 руб. (эквивалент) по карте Mastercard
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб.
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц, 150 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 35 000 долл. в месяц, 5 000 долл. в сутки, но не более 15 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 25 000 евро в месяц, 3 500 евро в сутки, но не более 15 операций в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 2 долл. / 2 евро в месяц, начиная с третьего;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- технология 3D Secure
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Особые ограничения
- комиссия за участие в бонусной программе по карте Mastercard Standard - 300 руб. (или эквивалент), по Visa Classic - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 13:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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