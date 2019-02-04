Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта Svoboda
Visa Gold «Свобода» — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- другое
программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на приобретение товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов:
- 2,85% от суммы покупки (1 бонус за 35 руб.) (текущая категория – «Мой супермаркет» - продуктовые магазины и супермаркеты);
- 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.) ;
- максимальное количество в год - 15 000 бонусов; порог для траты - 3 000 бонусов
- срок действия бонусов - 1 год
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (до 600 000 руб. в год)
- 1%, мин. 120 руб. - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (свыше 600 000 руб. в год)
- 200 руб. - менее 5 000 руб.
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (до 600 000 руб. в год)
- 1%, мин. 120 руб. - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (свыше 600 000 руб. в год)
- 200 руб. - менее 5 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 29 руб. в месяц, начиная с третьего;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- отсутствие комиссии при единовременной сумме снятия свыше 5 000 руб. (до 600 000 руб. в год) в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
04.02.2019 13:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта Svoboda» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77