Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на приобретение товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов: 2,85% от суммы покупки (1 бонус за 35 руб.) (текущая категория – «Мой супермаркет» - продуктовые магазины и супермаркеты);

1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.) ;

максимальное количество в год - 15 000 бонусов; порог для траты - 3 000 бонусов

срок действия бонусов - 1 год Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (до 600 000 руб. в год)

1%, мин. 120 руб. - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (свыше 600 000 руб. в год)

200 руб. - менее 5 000 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (до 600 000 руб. в год)

1%, мин. 120 руб. - при единовременной сумме снятия 5 000 руб. и выше (свыше 600 000 руб. в год)

200 руб. - менее 5 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 29 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

невысокая плата за СМС-информирование;

отсутствие комиссии при единовременной сумме снятия свыше 5 000 руб. (до 600 000 руб. в год) в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 04.02.2019 13:19 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.