Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальнаяя карта» — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
100 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
100 000 руб. - лимит одной операции
Дополнительная информация
- срок действия - 1 год;
- СМС-информирование - бесплатно;
- карта открывается дополнительно к престижной, классической, массовой карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта оформляется исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет
Дата актуализации
04.02.2019 13:23
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77