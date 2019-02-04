Вход
Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальнаяя карта» — Запсибкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
100 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
100 000 руб. - лимит одной операции
Дополнительная информация
  • срок действия - 1 год;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • карта открывается дополнительно к престижной, классической, массовой карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта оформляется исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет
Дата актуализации
04.02.2019 13:23
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 45 городах России
10 665
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77