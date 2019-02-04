Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 100 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям 100 000 руб. - лимит одной операции Дополнительная информация срок действия - 1 год;

СМС-информирование - бесплатно;

карта открывается дополнительно к престижной, классической, массовой карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта оформляется исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет Дата актуализации 04.02.2019 13:23 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.