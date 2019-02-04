Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов: 1 бонус за 200 руб., минимальная сумма операции для начисления бонусов - 300 руб., максимальное количество - 3 000 бонусов в год Выпуск и обслуживание 700 - 1 000 ₽ со 2-го года: 700 руб./840 руб. по выбору клиента плата взимается раз в год 700 руб. или ежемесячно по 70 руб.;

300 руб. - комиссия за участие в бонусной программе Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц, 150 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки Дополнительная информация при недостатке средств на счете банк оплачивает поездки до достижения суммы задолженности в размере 1 500 руб., максимальный срок задолженности - 60 дней без уплаты процентов и комиссий;

возможность оплаты проезда картой в общественном транспорте г. Тюмени;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие транспортного приложения;

технология 3D Secure Особые ограничения комиссия за участие в бонусной программе - 300 руб. Дата актуализации 04.02.2019 13:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.