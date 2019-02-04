Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе - 2 000 руб. (или эквивалент); начисление бонусов: 1,25% от суммы покупки (1 бонус за 80 руб. / 1,2 долл. / 1 евро); максимальное количество - 250 000 бонусов в год Выпуск и обслуживание 8 000 - 10 000 ₽ со 2-го года: 8 000 руб. комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. Выпуск и обслуживание 140 - 170 $ со 2-го года: 140 долл. комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 140 - 166 € со 2-го года: 140 евро комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 000 руб. в месяц, 500 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 долл. в месяц, 15 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 80 000 евро в месяц, 12 000 евро в сутки, но не более 15 операций в сутки Дополнительная информация страхование жизни и здоровья при поездках за рубеж и по территории России на сумму до 50 000 евро - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро;

скидки и специальные предложения от платежной системы Mastercard Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

карта с технологией PayPass;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатное страхование Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения комиссия за участие в бонусной программе - 2 000 руб. (или эквивалент) Дата актуализации 04.02.2019 13:24 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.