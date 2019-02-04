Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- другое
программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов:
- 0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб.); максимальное количество - 3 000 бонусов в год
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб.
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам, достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет/ мужчины – 60 лет), либо при предъявлении клиентом действующего пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
04.02.2019 13:23
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77