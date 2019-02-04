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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов: 0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб.); максимальное количество - 3 000 бонусов в год Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется клиентам, достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет/ мужчины – 60 лет), либо при предъявлении клиентом действующего пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 04.02.2019 13:23 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.