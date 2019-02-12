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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта паломника премиальная

MasterCard Standard — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • благотворительность
  • 0,75% от суммы каждой покупки банк направляет в исламские благотворительные организации
Выпуск и обслуживание
2 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

до 200 000 руб. в месяц:

  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии

свыше 200 001 руб. в месяц:

  • 2%, мин. 199 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
Снятие наличных в ПВН других банков

до 200 000 руб. в месяц:

  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии

свыше 200 001 руб. в месяц:

  • 2%, мин. 199 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый);
  • бесплатно предоставляются непромокаемый чехол на шею для карты, денег и телефона, одежда паломника и SIM-карта путешественника
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за выдачу наличных на территории Саудовской Аравии
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • бесплатно предоставляются непромокаемый чехол на шею для карты, денег и телефона, одежда паломника и SIM-карта путешественника
Дата актуализации
12.02.2019 10:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта паломника премиальная» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба