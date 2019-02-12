Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы благотворительность 0,75% от суммы каждой покупки банк направляет в исламские благотворительные организации Выпуск и обслуживание 2 900 ₽ Выпуск и обслуживание 45 $ Выпуск и обслуживание 35 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков до 200 000 руб. в месяц: 1%, мин. 199 руб.;

150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 200 001 руб. в месяц: 2%, мин. 199 руб.;

1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии Снятие наличных в ПВН других банков до 200 000 руб. в месяц: 1%, мин. 199 руб.;

150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 200 001 руб. в месяц: 2%, мин. 199 руб.;

1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков до 3 000 долл. в месяц: 1%, мин. 4 долл.;

3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 3 001 долл. в месяц: 2%, мин. 4 долл.;

1%, мин. 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии Снятие наличных в ПВН других банков до 3 000 долл. в месяц: 1%, мин. 4 долл.;

3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 3 001 долл. в месяц: 2%, мин. 4 долл.;

1%, мин. 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 8 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков до 3 000 евро в месяц: 1%, мин. 4 евро;

3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 3 001 евро в месяц: 2%, мин. 4 евро;

1%, мин. 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии Снятие наличных в ПВН других банков до 3 000 евро в месяц: 1%, мин. 4 евро;

3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии свыше 3 001 евро в месяц: 2%, мин. 4 евро;

1%, мин. 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 8 500 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый);

бесплатно предоставляются непромокаемый чехол на шею для карты, денег и телефона, одежда паломника и SIM-карта путешественника Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за выдачу наличных на территории Саудовской Аравии Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения бесплатно предоставляются непромокаемый чехол на шею для карты, денег и телефона, одежда паломника и SIM-карта путешественника Дата актуализации 12.02.2019 10:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.