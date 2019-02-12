Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Исламская
MasterCard Standard — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 15 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 10 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- благотворительность
- 0,75% от суммы каждой покупки банк направляет в исламские благотворительные организации
Выпуск и обслуживание
900 ₽
Выпуск и обслуживание
15 $
Выпуск и обслуживание
10 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
до 200 000 руб. в месяц:
- 1%, мин. 199 руб.;
- 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 200 001 руб. в месяц:
- 2%, мин. 199 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
Снятие наличных в ПВН других банков
до 200 000 руб. в месяц:
- 1%, мин. 199 руб.;
- 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 200 001 руб. в месяц:
- 2%, мин. 199 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. при снятии на территории Саудовской Аравии
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
до 3 000 долл. в месяц:
- 1%, мин. 4 долл.;
- 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 3 001 долл. в месяц:
- 2%, мин. 4 долл.;
- 1%, мин. 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии
Снятие наличных в ПВН других банков
до 3 000 долл. в месяц:
- 1%, мин. 4 долл.;
- 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 3 001 долл. в месяц:
- 2%, мин. 4 долл.;
- 1%, мин. 3 долл. при снятии на территории Саудовской Аравии
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 8 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
до 3 000 евро в месяц:
- 1%, мин. 4 евро;
- 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 3 001 евро в месяц:
- 2%, мин. 4 евро;
- 1%, мин. 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии
Снятие наличных в ПВН других банков
до 3 000 евро в месяц:
- 1%, мин. 4 евро;
- 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии
свыше 3 001 евро в месяц:
- 2%, мин. 4 евро;
- 1%, мин. 3 евро при снятии на территории Саудовской Аравии
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 8 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за выдачу наличных на территории Саудовской Аравии
Дата актуализации
12.02.2019 10:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Исламская» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба