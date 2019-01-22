Липецккомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта школьника
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 руб. в сутки в банкоматах банка, 2 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН банка
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц, начиная с третьего;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта является дополнительной и выпускается учащимся старших классов (начиная с 8-го класса) к счету родителя, открытому для выпуска "Карты Родителя"
Дата актуализации
22.01.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта школьника» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
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(4742) 32-93-29