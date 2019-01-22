Обслуживание карты Тип карты Mastercard Cirrus/Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 500 руб. в сутки в банкоматах банка, 2 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН банка Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта является дополнительной и выпускается учащимся старших классов (начиная с 8-го класса) к счету родителя, открытому для выпуска "Карты Родителя" Дата актуализации 22.01.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.