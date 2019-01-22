Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию в банкомате; 250 000 руб. в сутки; 1 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;

невысокая плата за СМС-информирование Дата актуализации 22.01.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.