Дебетовая карта Подарочная в МТС Банке

Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 50 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gift
Выпуск и годовое обслуживание
50 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено
Лимиты по операциям общая сумма расходных операций: до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • номинал карты - от 1 000 до 15 000 руб.;
  • срок действия карты - до 12 мес.;
  • баланс карты можно пополнять в офисах банка (макс. лимит 15 000 руб.);
  • конвертация - по курсу банка;
  • карта является неименной и ее перевыпуск не осуществляется
Дата актуализации 14.10.2019 11:00
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 11:00
Плюсы
  • карта выдается в красивой подарочной упаковке
Минусы
  • снятие наличных не предусмотрено
Особые ограничения
  • карта может использоваться для любых безналичных оплат и покупок в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в интернет-магазинах
Дата актуализации 14.10.2019 11:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 60 городах России
40 014
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 61
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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