



Дебетовая карта — инструмент, который выдается банковским клиентам для удобства использования привязанного к нему счета. Последний может быть зарплатным, накопительным или расчетным.

Доступные возможности

С помощью большинства ДК можно:

осуществлять операции с имеющимися деньгами, например совершать переводы на другие карточки по всей стране или миру;

расплачиваться за покупки в магазинах, оборудованных соответствующими терминалами, делать то же самое в онлайн-точках. Этот способ оплаты востребован повсюду, он практически вытеснил использование наличных и чеков;

снимать наличные в банкомате.

Есть и другие преимущества, привлекающие потребителей:

начисление процента на остаток. Иногда это не уступает доходу по вкладам;

возврат некоторой доли денег при помощи кешбэка или других программ лояльности;

моментальное перечисление денежных средств родственникам и друзьям, если понадобится.

Как оформить

Подать заявку и заказать карту Подарочная в МТС Банке можно как офлайн, так и онлайн. После того как соискатель понял, какую именно карточку желает получить, он может воспользоваться самым простым вариантом — перейти на официальный портал ФО и заполнить анкету.

Способ с посещением ближайшего банковского отделения более сложный, но тоже востребованный.

Никакого списка документов нет — для получения Подарочная от МТС Банка нужен только паспорт клиента. Именно поэтому оформить ее может любое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Преимущества предложения

Почему стоит получить данный платежный инструмент:

не придется носить с собой наличные;

контролировать собственный счет можно постоянно, пользуясь СМС или интернет-банкингом;

оплата принимается в миллионах торговых точек;

удастся получить возврат;

обеспечена существенная экономия времени.

Главным плюсом считается то, что владелец пластика никогда не станет должником банка — если не будет денег для оплаты чего-либо, транзакцию просто отклонят. Риск потратить больше, чем имеется, исчезает.

Овердрафт заслуживает отдельного упоминания. Эта опция позволяет взять взаймы у ФО небольшую сумму на очень короткий срок и успешно погасить задолженность.

Чтобы не тратить много времени на подбор подходящего продукта, рекомендуется зайти на Banki.ru. На нашем сайте пользователь найдет фильтр, в который введет требующиеся параметры, обозначит свои предпочтения и возможности, а потом уже из выделенных вариантов выберет карту Подарочная по условиям. Если понадобится выполнить какие-либо расчеты, тут же имеется удобный онлайн-калькулятор. Переход к заполнению заявки осуществляется нажатием одной кнопки.