Дебетовая карта Подарочная в МТС Банке
Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
50 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотрено
|Лимиты по операциям
|общая сумма расходных операций: до 40 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 11:00
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.10.2019 11:00
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 11:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
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