Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 10 $ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания Выпуск и обслуживание 5 € Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 135 руб.

0,7% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 135 руб.

0,7% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 4 долл.

1% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 4 долл.

1% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,5 евро

1% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,5 евро

1% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Дополнительная информация комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование (система Телекард) - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие платы за выпуск и обслуживание для карт в рублях;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка для карт в долларах и евро;

высокая стоимость обслуживания для карт в долларах Дата актуализации 30.01.2019 17:02 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.