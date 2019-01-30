Вход
Роял Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Electron

Visa Electron — Роял Кредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 135 руб.
  • 0,7% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 135 руб.
  • 0,7% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Дополнительная информация
  • комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование (система Телекард) - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и обслуживание для карт в рублях;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка для карт в долларах и евро;
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах
Дата актуализации
30.01.2019 17:02
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 4 городах России
1 658
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 3
Банкоматы 5
посмотреть на карте
Телефоны
(423) 230-88-70