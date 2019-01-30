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Дебетовая Electron
Visa Electron — Роял Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 5 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Выпуск и обслуживание
5 €
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 135 руб.
- 0,7% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 135 руб.
- 0,7% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 4 долл.
- 1% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 4 долл.
- 1% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3,5 евро
- 1% - в банкоматах банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3,5 евро
- 1% - в ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Дополнительная информация
- комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование (система Телекард) - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и обслуживание для карт в рублях;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-участников корпоративной сети Газпромбанка
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка для карт в долларах и евро;
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах
Дата актуализации
30.01.2019 17:02
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
- 690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(423) 230-88-70