Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Часы с картой AlfaPay
Mastercard Platinum — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 6 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта
Да
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽
- 6000 руб. - стоимость часов вместе с картой
Дополнительная информация
- в часы AlfaPay вставлена миникарта с чипом, которая привязана к одному из счетов;
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- возможна бесплатная перепривязка карты к счету в иной валюте через Альфа-Клик и Альфа-Мобайл
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесконтактная оплата
Особые ограничения
- карта для безналичной оплаты с носителем в форме наручных часов
Дата актуализации
01.02.2019 11:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Часы с картой AlfaPay» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.