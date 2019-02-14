Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи

Выпуск и обслуживание 1 190 ₽ взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет

Выпуск и обслуживание 18 $ 1 190 руб. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет

Выпуск и обслуживание 16 € 1 190 руб. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 2,0 %, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 2,0 %, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц