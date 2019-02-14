Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 190 ₽
- стоимость обслуживания 18 $
- стоимость обслуживания 16 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
1 190 ₽
взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет
Выпуск и обслуживание
18 $
1 190 руб. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет
Выпуск и обслуживание
16 €
1 190 руб. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
- 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,0 %, мин. 200 руб.
- 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,0 %, мин. 200 руб.
- 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 29 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 44% годовых;
- конвертация, комиссия - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5%-по прочим операциям;
- СМС-информирование - 49 руб. (эквивалент) в месяц;
- смена ПИН-кода в банкомате банка- бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Дата актуализации
14.02.2019 11:04
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 5 городах России
4 684Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35