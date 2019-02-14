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Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Mastercard Platinum — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 890 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
2 890 ₽

взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%
  • 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% от суммы, мин. 200 руб.
  • 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 29 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 44% годовых;
  • конвертация, комиссия - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5%-по прочим операциям;
  • СМС-информирование - 49 руб. (эквивалент) в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкомате банка- бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • возраст клиента - от 14 лет
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Дата актуализации
14.02.2019 11:04
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 5 городах России
4 587
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Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
Сайт
www.bcsb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(347) 251-42-35