Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Virtual (Virtuon)

Mastercard Virtual Выпуск и обслуживание 20 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 2% Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям снятие наличных - 100 000 руб.; совершение операций безналичной оплаты товаров и услуг - 50 000 руб. в сутки, лимит может быть изменен на основании письменного заявления клиента Дополнительная информация срок действия карты - 1 год;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции по карте Visa Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения для выпуска карты необходимо: наличие карты банка, подключение услуги «АК БАРС Online», подключение сервиса СМС-информирования к основной карте банка Дата актуализации 12.02.2019 11:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.