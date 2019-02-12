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Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — Ак Барс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 20 ₽
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Virtual (Virtuon)
  • Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
20 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

2%

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
снятие наличных - 100 000 руб.; совершение операций безналичной оплаты товаров и услуг - 50 000 руб. в сутки, лимит может быть изменен на основании письменного заявления клиента
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 1 год;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции по карте Visa
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • для выпуска карты необходимо: наличие карты банка, подключение услуги «АК БАРС Online», подключение сервиса СМС-информирования к основной карте банка
Дата актуализации
12.02.2019 11:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба