Старооскольский Агропромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
400 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- минимальный остаток - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка;
- наличие неснижаемого остатка
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
30.01.2019 17:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
- 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
- Отделения и банкоматы
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