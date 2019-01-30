Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 400 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

минимальный остаток - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка;

наличие неснижаемого остатка Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 30.01.2019 17:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.