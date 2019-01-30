Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 520 ₽ 210 руб. в месяц Первоначальный взнос: 30 000 руб. (включая плату за первый год обслуживания) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард 1,5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард 1,5%, мин. 200 руб.

Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

минимальный неснижаемый остаток на карточном счете - 5 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы требуется первоначальный взнос;

наличие неснижаемого остатка Дата актуализации 30.01.2019 17:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.