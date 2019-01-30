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Старооскольский Агропромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 520 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 520 ₽

210 руб. в месяц

Первоначальный взнос: 30 000 руб. (включая плату за первый год обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард
    • 1,5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард
    • 1,5%, мин. 200 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • минимальный неснижаемый остаток на карточном счете - 5 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • требуется первоначальный взнос;
  • наличие неснижаемого остатка
Дата актуализации
30.01.2019 17:29
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
938
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии