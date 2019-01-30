Старооскольский Агропромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 520 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 520 ₽
210 руб. в месяц
Первоначальный взнос: 30 000 руб. (включая плату за первый год обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард
- 1,5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 300 руб - в банкоматах участниках программы Рукард
- 1,5%, мин. 200 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- минимальный неснижаемый остаток на карточном счете - 5 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- требуется первоначальный взнос;
- наличие неснижаемого остатка
Дата актуализации
30.01.2019 17:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
- 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
- Отделения и банкоматы
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(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии