Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Первоначальный взнос: 30 000 руб. (из них 10 000 руб. - неснижаемый остаток) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям 25 000 руб. в день (не более 4-х операций), 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. за операцию;

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

смена ПИН-кода - 70 руб.;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;

бесплатный выпуск и обслуживание карты Минусы наличие неснижаемого остатка;

существенные ограничения по снятию наличных в день Дата актуализации 07.02.2019 12:19 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.