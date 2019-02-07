Социнвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
MasterCard Gold — Социнвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Первоначальный взнос: 30 000 руб. (из них 10 000 руб. - неснижаемый остаток)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
25 000 руб. в день (не более 4-х операций), 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- смена ПИН-кода - 70 руб.;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
- наличие неснижаемого остатка;
- существенные ограничения по снятию наличных в день
Дата актуализации
07.02.2019 12:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
- 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
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(347) 250-88-88