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Социнвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходная

MasterCard Gold — Социнвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Первоначальный взнос: 30 000 руб. (из них 10 000 руб. - неснижаемый остаток)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям
25 000 руб. в день (не более 4-х операций), 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • смена ПИН-кода - 70 руб.;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • наличие неснижаемого остатка;
  • существенные ограничения по снятию наличных в день
Дата актуализации
07.02.2019 12:19
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 1 городе России
2 989
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 3
Банкоматы 23
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Телефоны
(347) 250-88-88