Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 150 руб., максимальная сумма снятия денежных средств в сутки может быть установлена в сумме 250 000 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 10 руб. в месяц;

запрос баланса в банкомата стороннего банка - 10 руб.;

проценты за пользование неразрешенным овердрафтом - 45% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта выпускается физическим лицам для зачисления выплат в рамках договоров с Государственными учреждениями - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, по г. Севастополю Дата актуализации 11.02.2019 12:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.