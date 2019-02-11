Черноморский банк развития и реконструкции, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 150 руб., максимальная сумма снятия денежных средств в сутки может быть установлена в сумме 250 000 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 10 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкомата стороннего банка - 10 руб.;
- проценты за пользование неразрешенным овердрафтом - 45% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта выпускается физическим лицам для зачисления выплат в рамках договоров с Государственными учреждениями - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, по г. Севастополю
Дата актуализации
11.02.2019 12:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 22 городах России
1 490Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
- Адрес
- 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
(3652) 54-89-05